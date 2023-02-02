Картинки: С Днем Рождения!

День рождения друга, близкого человека или коллеги — это повод уделить внимание и порадовать именинника. Чтобы сюрприз удался, постарайтесь заранее все продумать и подготовить оригинальные пожелания, используйте для этого наши картинки.

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Яркого солнца,

Здоровья, тепла,

Мирного неба,

Любви и добра!



С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Успехов,

Радости,

Добра,

Сюрпризов,

Счастья,

Волшебства.

Теплоты,

Любви, веселья.

Поздравляю

С днем рождения!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

В день рождения любимого человека можно организовать романтическое поздравление, которое расскажет о ваших чувствах. Такой праздник запомнится надолго и укрепит отношения.

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтобы каждый день

был наполнен только счастьем,

здоровьем и любовью.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Поздравляю с Днем Рожденья!

Желаю счастья и добра,

Улыбок, солнечного настроенья,

Любви, Здоровья и Тепла.

Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения!

Желаю тебе всего самого светлого,

доброго и прекрасного!

Пусть на твоем жизненном пути

будут встречаться только настоящие

верные друзья и любящие тебя люди.

Добавлено: 04.02.2023

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С днем

рождения!



Пусть всегда

рядом будут те,

кто делает тебя

счастливее.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

Поздравить друга или коллегу стоит оригинально и креативно. Вечеринка-сюрприз, шуточные пожелания в стихах, прикольные открытки поднимут настроение имениннику, сделают день ярким и особенным. Размер: 736х981, 164 Kb Скачать Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023 Размер: 800х800, 506 Kb Скачать Добавлено: 04.02.2023 Размер: 736х1308, 291 Kb Скачать С днем рождения! Силы и

здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!



Добавлено: Зоряна, 03.02.2023 Размер: 993х1500, 955 Kb Скачать С Днем Рождения!

Пусть настроенье отличнейшим будет,

В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,

В жизни встречать только добрых людей. Добавлено: 02.02.2023 Размер: 440х800, 160 Kb Скачать Добавлено: Зоряна, 03.02.2023 x Выбирая идею для подарка, учитывайте характер и вкусы виновника торжества. В зависимости от предпочтений и ваших отношений сувенир и пожелания могут быть в романтическом, юмористическом, душевном стиле. Такое поздравление будет особенно ценным и запоминающимся. Постарайтесь найти искренние слова, вспомнить о положительных качествах именинника, пожелать что-то важное и небанальное, что найдет отклик в его душе. Размер: 1500х1500, 980 Kb Скачать Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья! Добавлено: 04.02.2023

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С Днём рождения!

Пусть исполняются все заветные мечты и желания.

Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

И пусть твой Ангел за плечом,

Тебя во всем сопровождая,

Удачу дарит день за днем!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ!

Крепкого здоровья,

Большого Счастья,

Нежности

в душе!

Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Добавлено: Вадим, 03.02.2023

Если у вас нет возможности поздравить именинника лично, воспользуйтесь виртуальной открыткой. Такую открытку можно использовать и как дополнение к очной встрече, например, отправить утром приятное напоминание о вашей симпатии и разделить настроение счастливого дня. На сайте вы найдете картинки с прикольными и оригинальными поздравлениями с днем рождения. Выберите открытку с красивым букетом, стильной композицией, необычным и смешным сюжетом, лаконичным поздравлением или красивыми пожеланиями в прозе или стихах.

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С Днем Рождения!

Тебе желаю море

счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была

еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Добавлено: 02.02.2023

Размер: 1000х1000, 589 Kb Скачать Добавлено: 03.02.2023 Размер: 736х1030, 308 Kb Скачать Верных друзей, тепла,

Пониманья. От близких

Людей — заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в

Жизни стремленья, и счастья

Большого тебе. С днем рожденья! Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023 Размер: 474х892, 160 Kb Скачать С Днем рождения!

Пусть жизнь приносит

только позитив,

радость и добро!

Добавлено: vikswi, 02.02.2023 Размер: 640х960, 268 Kb Скачать Прекрасного Дня Рождения! Счастья, Здоровья, Успехов во всём! Добавлено: Анжела , 02.02.2023 x Размер: 640х959, 396 Kb Скачать Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.



Пусть здоровье не подводит,

В доме мир, любовь живут.

Пусть в делах успех приходит,

Деньги пусть ручьем текут!

Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляем с днем рождения

И желаем сил, везения,

Солнца, радости, удачи

И здоровьица в придачу.

Чтоб успех сопровождал,

Крепко за руку держал.

Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения! Пусть сбываются мечты, пусть всё вокруг радует тебя, вдохновляет и приносит самые яркие эмоции!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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В твой день рождения желаю

Удачи, мира и тепла.

Чтобы судьба твоя по жизни

Всегда счастливою была.



Еще желаю, чтоб сбывались

Твои заветные мечты.

И чтобы все происходило

Лишь только так,

как хочешь ты!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: наталья, 03.02.2023

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Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!

Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была! Добавлено: 02.02.2023 Размер: 609х676, 262 Kb Скачать Добавлено: 02.02.2023 x Размер: 960х1280, 530 Kb Скачать Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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С днём рождения!

Самых радостных мгновений,

Самых добрых новостей!

Чтоб от тёплых поздравлений

Стало на душе светлей!

Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю

с Днем рождения!

Пусть все,

что кажется

недостижимым,

свершится,

как можно быстрее!





Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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С Днём Рождения!



Пусть в жизни будет

больше ярких красок.

Приятных встреч,

уютных вечеров.

Пусть каждый день

проходит не напрасно,

А дарит счастье,

радость и любовь!

Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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С днем рождения!

Желаю счастья, здоровья,

успехов во всем и везде!

Добавлено: 02.02.2023

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С Днем Рождения!

Море сил, любви добра

И душевного тепла,

Быть в отличном настроении

И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,

Верить в чудо и любить!

Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения желаю

Счастья без конца и края,

Грандиозного успеха,

В каждом дне добра и смеха!

Сногсшибательных побед

И здоровья на сто лет!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 06.02.2023

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Живи весело всегда,

Счастья — чтоб

на все года,

Любви, радости,

везенья

И здоровья.

С днем

рожденья!



Добавлено: 03.02.2023

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С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Хочу пожелать

Я тебе в день рождения

Побольше удачи,

Побольше везения.



Успехов отличных,

Побольше наличных,

Любви и тепла

В отношениях личных.



Пусть часто приходит

К тебе вдохновение -

Хороших идей,

Ну и их воплощения.



Здоровья и силы,

Чтоб всё получалось,

Чтоб только хорошее

В жизни встречалось!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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С Днем Рождения!

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Добавлено: 02.02.2023

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Успехов, радости, добра,

Сюрпризов, счастья,

волшебства.

Теплоты, любви, веселья,

Поздравляю

с днем рождения!





Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.



Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.



Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю здоровья, душевного

благополучия и денежного изобилия.

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!



И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!



Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

И с днем рождения тебя!

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения!

Пусть в жизни будут

только счастье и удача,

пусть на душе будет

только тепло.

Добавлено: 02.02.2023

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Спешу поздравить

с днем рожденья!

Уюта, мира и добра.

Еще желаю настроения

И чтоб отлично шли дела.



Здоровья, радости, удачи,

Улыбок искренних всегда.

И пусть издалека сияет

Твоя счастливая звезда!





Добавлено: 02.02.2023

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Желаю счастья, радости, любви,

Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем

И добрых слов не только в день рожденья!





Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с Днём Рождения! Пускай в жизни все будет солнечно и лучезарно.

Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с Днём рождения! Пусть жизнь меняется только к лучшему, даря новые цели и позитив от собственных достижений!

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Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!



Добавлено: 03.02.2023

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C днем рождения! Пусть в жизни будут только удача, мир и радость.

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С Днём рождения!

Пусть мечты обязательно станут реальностью!

Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения!

Пусть глаза всегда улыбаются,

пусть сердце всегда поет,

пусть на душе будет тепло и спокойно.

Благополучия, добра и ярких

моментов в жизни!

Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Пусть дом будет полон тепла,

уюта и веселья.

Желаю здоровья крепкого,

удачи, успехов в поставленных задачах.

Добавлено: 03.02.2023

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Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами.

С Днём Рождения!

Добавлено: 02.02.2023

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С днем рождения!

Пусть всегда

рядом будут те,

кто делает тебя

счастливее.



Добавлено: 02.02.2023

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В твой день рождения хочется

сказать тебе много приятных слов.

Как всегда, пожелать и счастья,

и здоровья, и любви, и денег.

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю счастья,

радости, любви,

Еще мечты

заветной

исполнения,

Здоровья

крепкого,

удач всегда

во всем

И добрых слов

не только

в день рожденья!

Добавлено: 03.02.2023

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День рождения наступил,

Я желаю много сил.

Счастья, радости, добра

И душевного тепла.



Крепкого здоровья,

Жить всегда с любовью.

Мужества, терпения,

Удачи и везения!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днём рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной

И, конечно же, не грустной.

Добавлено: 04.02.2023

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В день рождения желаю:

Пусть проблемы улетают,

В жизни круто пусть везёт,

На пути удача ждёт!





Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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С днём рождения) Пусть происходит чаще то, что приносит счастье!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет

живописным —Таким,

как только

хочешь ты.

Успеха,

вечного везенья!

Всего-всего!

И с днем

рожде-

нья!





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С днем рождения!

Желаю отличного настроения,

крепкого здоровья, достатка,

счастья, долгих лет жизни

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения!

Пусть в жизни будет

все отлично, тепло,

светло и гармонично!



Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!

Добавлено: 04.02.2023

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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Желаю счастья,

мира

и добра...

Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!



Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Чтобы долгая дорога

В удовольствие была.



Каждый день встречать с улыбкой,

Не грустить и не болеть,

Наслаждаться каждым часом,

Ни о чём не сожалеть!

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Счастья, радости желаю,

Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!

Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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День рождения дарит чудо.

Будет пусть оно повсюду —

И в улыбках, и в словах,

И во всех твоих делах.



Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Пусть придет к тебе везение,

Все мечты сбываются,

Желания исполняются.



Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Здоровья, радости, везения

В чудесный праздник день рождения,

Поменьше грусти, больше смеха,

В делах упорства и успеха!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и добра,

Улыбок, солнечного настроения,

Любви, здоровья и тепла.



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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В день рождения желаю

Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удача

Будут рядышком всегда!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Яркого солнца, здоровья, тепла,

Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,

Жизни прекрасной, безмерно счастливой.



Пусть настроенье отличнейшим будет,

В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,

В жизни встречать только добрых людей.



Радости, смеха, улыбок, веселья

В Ваш замечательный день рождения,

Пусть никогда не приходит ненастье,

Ну а в глазах пусть читается счастье.

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Счастья, радости желаю,

Быть всегда на позитиве,

Позабудь о негативе!

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Пусть будет в жизни все

Самое теплое,

Самое милое,

Самое доброе,

Очень красивое,

Самое верное,

Самое нужное,

Трепетно-нежное,

Самое дружное,

Только приятное,

Только хорошее,

Невероятное,

Чуть невозможное,

Просто веселое,

Просто любимое,

Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ!



Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!



Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Чтобы долгая дорога

В удовольствие была.



Каждый день встречать с улыбкой,

Не грустить и не болеть,

Наслаждаться каждым часом,

Ни о чем не сожалеть!

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в жизни будет

больше ярких красок,

Приятных встреч,

уютных вечеров.

Пусть каждый день

проходит не напрасно,

А дарит, счастье,

радость и любовь!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Пожелаю в день рожденья

Смеха, радости, веселья

Средь любимых и родных

Для начала, во-вторых,

Пожелаю я здоровья,

Жить, не зная слез и боли,

Долго-долго много лет

Очень счастливо без бед.

Ну а в-третьих, пожелаю

Жить, мечты все исполняя,

С огоньком и вдохновеньем.

Поздравляю с днём рожденья!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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C днем рождения!

Пусть в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Пусть происходит

в жизни чаще,

все то,

что дарит

СЧАСТЬЕ ...

Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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C днем рожденья поздравляю!

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!



Добавлено: 04.02.2023

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Как? Опять?

Поздравляю, Днем Рождения)

Желаю счастья и удачи

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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С днем рождения!

Пусть сбываются все мечты,

исполняются желания.

Пусть близкие дарят теплоту и любовь,

жизнь будет богата на сюрпризы

и приятные неожиданности.

Добавлено: 04.02.2023

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В день рождения желаю

Самых-самых лучших дней!

Пусть все то, о чем мечтаешь,

Исполняется скорей!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!



Л юбви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Пусть радость сердце наполняет,

Мечты сбываются твои,

А среди них найдётся место

Для верной и большой любви.



С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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День сегодня непростой!

День рожденья нынче твой!

Поздравляю, обнимаю!

Счастья яркого желаю!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С Днем рождения поздравляю!

Рыбку подарить сегодня

От души тебе хочу,

Я в аквариум с любовью

Для тебя ее пущу.

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Верных друзей,

тепла, пониманья,

От близких

людей — заботы,

вниманья,

Чтоб были

достойными

в жизни

стремленья,

И счастья

большого тебе.

С днем рожденья!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтобы вся жизнь

была полна радости, счастья,

здоровья, улыбок, любви

и приятных сюрпризов.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения!

От всей души поздравляю тебя!

Желаю тебе здоровья и счастья!

Чтобы в жизни и в работе

тебе сопутствовала удача!

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения!



Пусть удача сопутствует

Во всех делах и в жизни будет

Множество интересных и

Восхитительных событий!



Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю от всей души Желаю здоровья,

с Днем терпения,

рождения! вдохновения,

и мудрости.







Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и добра,

Улыбок, солнечного настроения,

Любви, здоровья и тепла.



Добавлено: 02.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.

Добавлено: 06.02.2023

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Пусть будет много-много счастья,

Тепло душевное, участие,

Родные, близкие друзья,

Любовь всей жизни и семья.



Здоровья крепкого, удачи,

В достатке жить, и не иначе,

Рассветы по утрам встречать,

От счастья петь и не молчать!



Быть в самом лучшем настроении,

Отметить классно день рождения

И никогда не унывать,

От жизни радость получать!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Пусть ведёт тебя по жизни

Лишь счастливая звезда,

Счастье, радость и удача

Не покинут никогда!



С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 04.02.2023

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Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной

И, конечно же, не грустной!

Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Пусть Вам улыбается солнце,

Пусть небо будет всегда голубым!

Побольше радостных дней

И хорошего настроения!

Добавлено: 06.02.2023

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Счастья, радости, успеха,

Ярких дней, побольше смеха.

Пусть к тебе придет удача

И здоровья воз в придачу!



Пусть в делах будет порядок,

Вслед за ним придет достаток!

Пусть в семье царит добро,

Мир, душевное тепло!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю жить легко и бодро,

Активно, радостно, свободно.

Пусть жизни каждое мгновенье

Тебе приносит вдохновенье!



Любви прекрасной, счастья, смеха,

Удачи яркой и успеха,

Веселых дней и приключений,

Что не испортят настроенья!



Здоровья крепкого на годы,

Всегда отличнейшей погоды

И самых правильных решений.

Добра и дружбы! С днем рожденья!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и добра,



Улыбок, солнечного настроения,

Любви, здоровья и тепла.

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Поздравляю с Днём рожденья!

Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты,

Пусть сбываются мечты!



Добавлено: 02.02.2023

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Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днём рождения!



Пусть твоя жизненная чаша будет

Переполнена счастьем, здоровьем и

Любовью! Пусть все твои желания

Сбудутся! И пусть у тебя всё

Будет так, как ты того хочешь!



Добавлено: 02.02.2023

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С Днем рождения! Пусть удача всегда будет на твоей стороне!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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С Днем Рождения!



Пусть все в твоей

жизни складывается

согласно планам и

желаниям.

Здоровья, счастья,

вдохновения.

И пусть во всём

сопутствует удача.

Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с Днём Рожденья,

Пожелаю воз везенья

И к нему вагон успехов,

Чтоб по жизни чётко ехал!

Добавлено: Ирина , 04.02.2023

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Добавлено: Ярослав, 03.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю любви в сердце,

здоровья в теле, улыбки

на лице, удачи в жизни!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днём рожденья поздравляю,

И от всей души желаю

Счастья, радости, успеха.

Не болеть,

Не унывать,

Есть побольше,

Крепче спать,

Не сердиться,

Не ругаться,

Никогда не волноваться.

И тогда наверняка

Проживёшь

Ты лет до ста!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения!

Желаю огромного счастья,

Крепкого здоровья.

Исполнения всех желаний)

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения

И желаю сил, везения,

Солнца, радости, удачи

И здоровьица в придачу.

Чтоб успех сопровождал,

Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,

Дарит радость, настроение

И возможности творить,

Радоваться и любить.

Не встречать в пути ненастья,

Пусть царит лишь смех и счастье!

Добавлено: 03.02.2023

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С Днём рождения!

Спокойствия в душе,

светлых мыслей в голове!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения, удачи!

Счастья личного в придачу.

Море смеха и веселья!

И во всех делах везения.



Добавлено: 02.02.2023

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С днем рождения поздравляю

И от всей души желаю

Быть всегда на позитиве,

В банке были чтоб активы!



Жизнь была сплошною сказкой,

Полной чашей — милый дом,

С радостью, любовью, лаской,

Чтобы жилось прекрасно в нём!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Самых ярких событий,

Самых лучших дорог,

Самых важных открытий,

Счастья целый мешок

В день рожденья желаю,

Мир пусть ляжет у ног!!!







Добавлено: 04.02.2023

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Жизни долгой и счастливой

В день рожденья пожелаю!

Пусть удача будет рядом

И всё время помогает!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Добавлено: Елена, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю крепкого здоровья, радостных дней и добрых заботливых людей в окружении.

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Наталья , 06.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю счастья, здоровья, успехов во всём и везде!

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью

наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!



Добавлено: Зоряна, 04.02.2023

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С Днём рождения!

Пусть сбываются

все твои заветные

желания и мечты!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Желаю счастья, радости, любви,

Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем

И добрых слов не только в день рожденья!





Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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С Днём Рождения!

Желаю благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения.

Добавлено: 02.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Только крепкого здоровья!

Остальное постепенно

Все само собой придет.

Пусть удача улыбнется,

Пусть появится везенье,

И так будет круглый год!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Желаю в День Рожденья

Любви, добра, везенья,

Эмоций радостных и ярких

И много счастья от подарков.

Добавлено: 04.02.2023

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От всей души, с большим волненьем,

В котором, слов не находя,

Я поздравляю с Днем рожденья,

Чудесным праздником тебя!

Желаю много, много счастья,

Хорошей и большой любви,

Пусть обойдут тебя ненастья

В далеком жизненном пути.

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения

поздравляем!

Счастья, радости

желаем,

Быть всегда

на позитиве,

Позабыть о негативе!

Море сил, любви добра

И душевного тепла,

Быть в отличном

настроении

И работать

с вдохновением,

И всегда в достатке

жить,

Верить в чудо и

любить!



Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения тебя,

Пусть поет твоя душа.

Пусть сбываются мечты,

Здоровья, счастья и любви!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!



Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Пусть люди добрые встречаются,

И все по жизни получается!



Доходы пусть всегда растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья

поздравляю!

Жить в достатке я

желаю.

Мира, счастья,

доброты,

Пусть исполнятся

мечты!



Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Пусть счастье словно солнце

Тебя лучами греет,

А ветерок удачи

Невзгоды все развеет.

С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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С днем рождения тебя!

Желаю мира и добра,

Желаю счастья и любви,

Свое призвание найти,

Друзей хороших на пути.

И никогда ты не грусти!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Желаю радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Желаю всех чудес на свете,

Тепла, надежды, доброты,

Удачи шумной, многолетней,

Чтобы исполнить все мечты!



Пускай успехи в жизнь ворвутся,

Её везением озарят,

Помогут к счастью прикоснуться,

А в сердце нежность сохранят!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения — счастья, настроения,

Всех задач и планов исполнения,

Будет жизнь насыщенной и светлой,

Легкой, превосходной и успешной.



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в жизни будет

Все, что нужно:

Здоровье, мир,

Любовь и дружба.



С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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С днем рождения!

Желаю смеха полный дом,

Желаю целый год веселья,

Желаю, чтобы всё вокруг

Тебе дарило наслаждение!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!

Я желаю в этот день,

Пусть удача, словно тень,

За тобою рядом ходит,

И здоровье не подводит.

Теплоты, любви и ласки!

Я тебе желаю сказки!





Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения желаю

Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удача

Будут рядышком всегда!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Здоровью - бодрости,

Мечтам - покорности,

Везенью - постоянства,

Счастливого пространства!

Ошибкам - несуразности,

Победам - привкус сладости,

Друзей - особо верных,

Шагов больших карьерных,

Любви - от счастья пьяной,

Без места, для обмана,

Деньгам - хороший счёт,

Для путешествий - свой самолёт,

Всем планам - претворения,

Тебе, на День рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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С днем рожденья

поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!



Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Чтобы долгая дорога

В удовольствие была.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: Вадим, 04.02.2023

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С днем рождения!

Желаю смеха полный дом,

Желаю целый год веселья,

Желаю, чтобы всё вокруг

Тебе дарило наслаждение!

Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения!

Пусть каждый день приносит

радость, улыбки и подарки,

пусть все мечты исполняются

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Пусть твоя жизнь будет наполнена

интересными встречами,

успешными проектами

и приветливыми улыбками.

С Днем рождения!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Наталья , 03.02.2023

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С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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В день рождения желаю

Счастья без конца и края,

Грандиозного успеха,

В каждом дне добра и смеха!

Добавлено: Елена, 02.02.2023

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Желаю счастья - его не хватает,

Успехов - они никогда не мешают,

Здоровья - оно никогда нам не в тягость,

Удачи - она доставляет всем радость.

Желаю тебе добра и побед!

И долгих счастливых, конечно же, лет

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина , 04.02.2023

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Поздравляю!

Любви,

здоровья,

достатка!

А еще

крутых

подъемов,

яркой жизни,

силы духа!

С Днем

Рождения!





Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения

И желаю будней сладких,

Ароматных, как варенье,

Ярких, будто мармеладки!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю исполнения заветных

Желаний и много новых

Эмоций и впечатлений.

Добавлено: 04.02.2023

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С Днём Рождения!

Желаю стать самым счастливым на Земле человеком!

Добавлено: 04.02.2023

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С Днём рождения!

Пусть твой дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и смеха.

Добавлено: 03.02.2023

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Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!



Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!



Добавлено: 03.02.2023

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Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!





Добавлено: 02.02.2023

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Желаю жить легко и бодро,

Активно, радостно, свободно.

Пусть жизни каждое мгновенье

Тебе приносит вдохновенье!



Любви прекрасной, счастья, смеха,

Удачи яркой и успеха,

Веселых дней и приключений,

Что не испортят настроенья!



Здоровья крепкого на годы,

Всегда отличнейшей погоды

И самых правильных решений.

Добра и дружбы! С днем рожденья!



Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С днем рожденья

поздравляю!

Много радости желаю,

Много бодрости, добра

Счастья реки и тепла.



Вдохновения, везенья,

Позитива в настроенье.

Пусть идут невзгоды мимо,

Жизнь вся будет

как картина.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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От души тебе желаю

Солнца, радости, добра!

И держала чтоб удача

Крепко за руку всегда.

Чтоб здоровье было крепким,

Полон дом всегда друзей,

А желанья непременно

Исполнялись поскорей.

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.



Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.



Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!



Добавлено: 04.02.2023

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Я дарю тебе на день рождения

Из сказки рыбку золотую!

Она исполнит твою мечту любую!



Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Радости, смеха, улыбок, веселья

В твой замечательный день рождения,

Пусть никогда не приходит ненастье,

Ну а в глазах пусть читается счастье.

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Яркого солнца, здоровья, тепла,

Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,

Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Желаю в этот день рождения,

Чтоб жизнь счастливою была,

Чтобы сбывались все стремления,

Чтоб хорошо шли все дела!



Пускай здоровье не подводит,

Чтоб в жизни было много сил,

Пусть беды мимо все проходят,

Чтоб каждый день удачным был!



Добавлено: 03.02.2023

Размер: 474х770, 143 Kb Скачать

С Днём рождения!

Желаю здоровья,

оптимизма, достатка,

успехов и процветания!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.



Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Желаю утром просыпаться

И ни о чем не сожалеть,

Желаю жизни улыбаться,

Душой и телом не стареть.



С днем рождения!



Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

Размер: 640х960, 278 Kb Скачать

С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.



Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.



Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!





Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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В День рожденья веселись,

Позабудь тревоги,

Пред тобою впереди

Разные дороги!

Добавлено: 04.02.2023

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Пусть в этот день рождения

Сбываются мечты,

Все мои поздравления

Прими скорее ты!

Добавлено: 04.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.



Пусть здоровье не подводит,

В доме мир, любовь живут.

Пусть в делах успех приходит,

Деньги пусть ручьем текут!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю

с днем рождения!

Достатка Вам,

и благополучия!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!



Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

Размер: 1000х1501, 374 Kb Скачать

Я желаю в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись мечты твои.

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла

И с днем

рождения

тебя!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.



Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Добавлено: 03.02.2023

Размер: 640х856, 258 Kb Скачать

Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.

Пусть здоровье не подводит,

В доме мир, любовь живут.

Пусть в делах успех приходит,

Деньги пусть ручьем текут!

Добавлено: 04.02.2023

Размер: 736х1096, 253 Kb Скачать

Поздравляю с днём рождения!

Пусть твоя жизненная чаша,

Будет переполнена счастьем.

Здоровьем и любовью!

Пусть все твои желания сбудутся!

И пусть у тебя все будет так,

Как ты того хочешь!

Добавлено: 04.02.2023

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Пускай исполнятся мечты,

Что загадаешь нынче ты,

Задув на торте много свеч.

А я желаю теплых встреч,

Здоровья, оптимизма, сил,

И чтобы мир в душе царил!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!



Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Пусть люди добрые встречаются,

И все по жизни получается!



Доходы пусть всегда растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтобы мечты

сбывались каждый день,

чтобы жизнь баловала

и приносила сюрпризы.

Добавлено: 02.02.2023

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Мы Вас с днем рождения все поздравляем

И искренне Вам от души пожелаем:

От счастья чтоб ярко светились глаза,

А дом стороной обходила гроза.





Добавлено: 02.02.2023

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С днём рождения!

Драйва, любви,

Креативных идей,

Больших достижений

И верных друзей!

Добавлено: Василиса Л., 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и любви

Удачи, радости, веселья

И исполнения мечты.



Здоровья крепкого желаю

На много-много лет вперед.

Пусть тебя ангел охраняет

И все невзгоды заберет!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!



Добавлено: 04.02.2023

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Желаю вам синицу счастья

В руках покрепче удержать,

И все свои мечты и планы

С успехом реализовать!



С днем рождения!





Добавлено: Вадим, 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть день рожденья принесет

Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,

Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,

Мечты и планы все сбываются!



Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Я желаю в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись мечты твои.



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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С днем рождения тебя!

Помни, жизнь у нас одна!

Веселись, кайфуй, расслабься,

Жизнью этой наслаждайся.

Благ, здоровья я желаю.

С днем рождения поздравляю!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!



Пусть все сбудутся мечты,



И не будет пусть сомненья



В том, что счастьем правишь ты!



Добавлено: 04.02.2023

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С Днем Рождения!

Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Спешу поздравить с днем рожденья!

Уюта, мира и добра.

Еще желаю настроения

И чтоб отлично шли дела.



Здоровья, радости, удачи,

Улыбок искренних всегда.

И пусть издалека сияет

Твоя счастливая звезда!

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть этот славный

день рождения

Несет удачу и везение.

Здоровье, радости, добра,

Любви, душевного тепла!

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в жизни будут

удача, мир и радость,

чтобы каждый новый день

был праздником,

пусть мечты обязательно

станут реальностью!



C днем рождения!



Добавлено: 03.02.2023

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Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть будет жизнь наполнена везением,

Добром людей, хорошим настроением,

Чтоб радость приходила вновь и вновь,

А сердце наполняла чтоб любовь.



Здоровья, долгих лет, в делах удачи,

И становиться с каждым днем богаче,

Не знать проблем, невзгод, забот и бед,

Успехов в начинаниях и побед!



Чтоб жизнь несла в творениях вдохновение,

И море позитива в день рождения,

Чтоб на душе всегда было светло,

А в доме лад, уют, сердец тепло!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Желаю радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.



Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!

Добавлено: 03.02.2023

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Яркого солнца, здоровья, тепла,

Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,

Жизни прекрасной, безмерно счастливой.



Пусть настроенье отличнейшим будет,

В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,

В жизни встречать только добрых людей.



Радости, смеха, улыбок, веселья

В твой замечательный день рождения,

Пусть никогда не приходит ненастье,

Ну а в глазах пусть читается счастье.

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения

поздравляю!

Чтобы слаще стала жизнь,

Вкусный тортик я вручаю.

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.



Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!



Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

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Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души здоровья, счастья

И везенья, тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту, пусть путешествия

Подарят мечты, добро и красоту!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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В день рождения желаю

Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удача

Будут рядышком всегда!



Добавлено: 02.02.2023

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Пусть день рождения

Улыбкой запомнится,

Пусть в нем желания

Любые исполнятся!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Желаю в этом мире суетливом

Всё лучшее упрямо замечать,

Идти вперёд дорогою счастливой,

Надеяться и верить, и мечтать!



Пусть в сердце,

Как стремительные стрелы,

Эмоции прекрасные летят,

Чтоб соловьём душа красиво пела,

А грусть и зло навек ушли в закат!

И словно грома шумные раскаты,

Пускай успех шумит тебе вослед,

Любовь родных с удачей необъятной

С тобою рядом будут много лет!



Добавлено: 03.02.2023

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День сегодня непростой!

День рожденья нынче

Твой! Поздравляю,

Обнимаю! Счастья

Яркого желаю!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Пожелаю

в день рожденья

Искромётного веселья,

Счастья целую охапку

И, как в сказке,

жизни сладкой!





Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Только крепкого здоровья!

Остальное постепенно

Все само собой придет.

Пусть удача улыбнется,

Пусть появится везение,

И так будет круглый год!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Пусть в этот день мечты свершатся,

И будет счастья полон дом!

Желаю благ, любви, богатства,

Расти духовно день за днём!



Пускай всё лучшее случится,

А всё плохое прочь уйдёт!

Удачи, как в руках синицы,

Добра, что топит даже лёд!



Всего пусть будет понемногу,

Но только лучшее всегда!

Желаю жизни без тревоги

И сил на многие года!



Добавлено: 06.02.2023

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Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!



Добавлено: 04.02.2023

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С днём рождения!

В этот праздник пусть сияет



Ярким светом всё кругом,



Пусть судьба успех подарит,



Благодать наполнит дом.





Добавлено: 03.02.2023

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Желаю в этот день рождения,

Чтоб жизнь счастливою была,

Чтобы сбывались все стремления,

Чтоб хорошо шли все дела!





Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Сегодня день рожденья твой —

Все восхищаются тобой,

Букеты дарят и вниманье,

Ну и, конечно, обожанье.

Спешу от многих не отстать —

Тебе скорее пожелать

Уверенно по жизни мчаться

И никогда не оступаться.

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю в день рождения благ,

Удач, успехов, дней прекрасных,

И жизнь идет пусть только так,

Чтоб было в ней добро и счастье!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть судьба тебя балует,

Пусть успех тебя целует,

В день рожденья улыбнись,

Чтоб мечты твои сбылись!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днём рождения! Пусть всегда хватает любви, счастья и теплоты!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!



Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Желаю радости, добра,

Любви, надежды и тепла.

Задора, светлых дней, везенья,

Всего-всего, и с днем рожденья!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты!



Добавлено: 02.02.2023

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Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья!





Добавлено: 02.02.2023

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С днём рождения!

Хорошего настроения

в этот праздничный день!

Добавлено: 02.02.2023

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С днем рожденья!

Веселись!

Пусть тебе

подарит жизнь

Радость,

счастья сундуки,

Денег целые мешки,





Добавлено: 02.02.2023

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Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.



Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту!

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в этот день мечты свершатся,

И будет счастья полон дом!

Желаю благ, любви, богатства,

Расти духовно день за днём!



Пускай всё лучшее случится,

А всё плохое прочь уйдёт!

Удачи, как в руках синицы,

Добра, что топит даже лёд!



Всего пусть будет понемногу,

Но только лучшее всегда!

Желаю жизни без тревоги

И сил на многие года!





Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Всего лучшего желаю! Пусть

Исполнятся мечты, все,

Которых хочешь ты! Пусть

Здоровье не подводит, в жизнь

Любовь и радость входит!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения поздравляю!

Исполнения всех желаний,

море смеха и любви.

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Тебя поздравляю с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,

Достойным целям всем - везенье,

И пусть замедлят ход года!

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

С днем рождения!

Добавлено: 04.02.2023

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Красочных тебе событий,

Счастья, радости, добра,

Удивлений и открытий,

С днем рождения тебя!



Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения!

Пусть сбываются

все твои мечты,

воплотятся в

реальность планы.

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья!

Пусть удача

Будет спутником

всегда.

А любовь, здоровье,

радость

Остаются навсегда.

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Поздравляю с Днём рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной!

И, конечно же, не грустной!

Добавлено: 02.02.2023

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Прими, мои

самые тёплые

пожелания

и поздравления

с Днём Рождения!

Желаю здоровья

и мирного неба

над головой!

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Желаю быть всегда на высоте!

Жить счастливо и беззаботно.

Всегда идти к своей мечте,

Шагая к ней свободно!



Желаю, чтобы все, всегда

Желания исполнялись.

И только лучшие моменты

В судьбе твоей случались!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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С днем рождения

Поздравляю!

Пусть удача

В дом спешит,

Радость в сердце

Расцветает,

Счастье нежное

Манит.



Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Пусть жизнь будет легкой,

Удачной, счастливой,

Достатка, свободы,

Наград

справедливых.

Успеха, терпенья,

здоровья, везенья,

Любви настоящей.

И с днем рожденья!





Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения! Ставь новые цели и непременно достигай их.

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.



Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

Желаю много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения желаем

Счастья, радости, добра,

Чтобы жизнь веселой,

И прекрасною была!

Добавлено: Елена, 02.02.2023

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Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю, чтобы верные друзья всегда были рядом, а близкие люди наполняли жизнь любовью и заботой.

Добавлено: 04.02.2023

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С Днем рождения!

Улыбок, солнечного

настроения, любви,

здоровья и тепла!

Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения!

Радостных дней,

добрых и заботливых

людей в окружении!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 22.03.2023

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С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!

Я желаю в этот день,

Пусть удача, словно тень,

За тобою рядом ходит,

И здоровье не подводит.

Теплоты, любви и ласки!

Я тебе желаю сказки!

Добавлено: 04.02.2023

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Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

Желаю много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рождения!





Добавлено: 03.02.2023

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Тепла и удачи,

Любви, доброты.

Пускай исполняются

Планы, мечты.



Пусть будут: везенье,

Уют и достаток,

В делах — вдохновенье,

С здоровьем — порядок.



Чтоб было, что вспомнить,

Наилучших мгновений,

Перспектив — лишь огромных.

Жить легко. С днем рожденья!





Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С днем рождения!

Желаю веселья и легкого дня,

И пусть не болит от вина голова.

Добавлено: 04.02.2023

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Добра, тепла и пониманья,

Здоровья, радости, признанья,

Успехов, счастья и везенья

Тебе желаю в день рожденья!



Добавлено: 03.02.2023

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Мира, счастья и тепла

Искренне желаю.

И от всей души тебя

Сегодня поздравляю!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Пусть в жизни будет все отлично,

Тепло, светло и гармонично!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!

С днем рождения!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю здоровья, денег и

Хороших друзей!

Добавлено: 04.02.2023

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С Днём рождения!

Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

И с небес благословенье

Пусть приносит вновь и вновь

Здоровье, счастье и любовь!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

Размер: 1500х1500, 914 Kb Скачать

С Днем рождения тебя!

Поздравленья принимай

И конфеты получай.

Лучшего подарка нет,

Чем коробочка конфет!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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От всей души поздравляю тебя

с ярким и радостным событием,

твоим днем рождения!

Добавлено: 02.02.2023

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В твой день рождения

Дарю тебе я сладости,

Чтобы было больше радости!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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Желаю тебе верных друзей

и, конечно, любви в сердце.

С Днем рождения!



Добавлено: 03.02.2023

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Будь счастливей

Всех на свете, всех

Прекрасней на

Планете. Счастья,

Радости, добра!

С днем рождения!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.



Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

Желаю много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю Тебя С Днём рождения!



С этим ярким и радостным днём.





Добавлено: 04.02.2023

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Желаю, чтобы день рожденья

Тебе лишь радость приносил,

И лишь прекрасные мгновенья

От всей души тебе дарил!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с Днем рождения

самого драгоценного

и душевного человека!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Желаю чаще улыбаться,

Смеяться,

жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю радости блестящей,

Удачи яркой и большой,

Пускай ворвётся в двери счастье,

Подарит нежность и покой!



Пускай мечты все воплотятся,

Придёт успехов череда,

Чтоб жить легко и улыбаться

Сегодня, завтра и всегда!





Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю тебя с днем рожденья!

Желаю сегодня много веселья,

А завтра проснуться с удачей в руке,

Чтоб всюду тебе фартило вдвойне.

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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С Днем Рождения!



Пусть жизнь подарит

тебе все о чем ты

мечтаешь

Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добра, любви, земного блага,

Здоровья крепкого, тепла.

И жизни сказочной и яркой

От всей души желаю я.

С днем рождения!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днём рождения! Вдохновения, здоровья и желаний исполнения!

Добавлено: 02.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!





Добавлено: Nina, 02.02.2023

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Поздравляю с днём рождения!

Счастья, радости, любви!

Пусть отличным настроением

Озарятся дни твои.



Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Успехов, радости, добра,

Сюрпризов, счастья, волшебства.

Теплоты, любви, веселья,

Поздравляю с днем рождения!

Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!



Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!



Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Чтобы долгая дорога

В удовольствие была.



Каждый день встречать с улыбкой,

Не грустить и не болеть,

Наслаждаться каждым часом,

Ни о чем не сожалеть!





Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Пусть настроенье отличнейшим будет,

В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,

В жизни встречать только добрых людей.

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Пусть мечты летят

все выше,

Пусть удача

их услышит,

В день рождения

повезет,

И прекрасным

будет год!





Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения!

Чудесного настроения,

крепкого здоровья и

всего самого лучшего!

Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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С днем рождения!

Пусть удача будет рядом!

Пусть солнце светит ярко!

Побольше улыбок и радости!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 04.02.2023

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С днём рождения!

Пусть улыбки, тепло и веселье

Яркий праздник с собой принесёт,

Пусть отлично пройдёт День Рождения

И украсит собою весь год!



Добавлено: 03.02.2023

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Вам желаю в день рождения

Сумасшедшего везения,

Сил, здоровья, настроения

И к прекрасному стремления!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Здоровья — огромного,

Счастья — безмолвного,

Радости — яркой,

Любви — очень жаркой!

С Днем Рождения!



Добавлено: 03.02.2023

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ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Добра, любви, земного блага,

Здоровья крепкого, тепла

И жизни сказочной и яркой

От всей души желаю я.

Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днем рождения!

Пусть мечты сбываются,

счастье не заканчивается!



Добавлено: vikswi, 02.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днём рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

Добавлено: 04.02.2023

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В день рождения желаем

Счастья, радости, добра,

Чтобы жизнь веселой, светлой

И прекрасною была!



Чтобы было настроение

Утром рано-рано встать

И рассвет чудесный солнца

С удовольствием встречать!



Быть всегда в отличной форме,

Веселиться и шутить,

Чтоб здоровье было в норме,

Верить в чудо и любить!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

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Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!



Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!



Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю верных друзей,

Хорошего настроения,

Побольше радостных дней!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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С днем рождения

Тебя! Пусть поет

Твоя душа. Пусть

Сбываются мечты,

Здоровья, счастья

И большой любви!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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С днем рождения, счастья, мира,

Чтобы жизнь была красива!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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Спешу поздравить с днем рожденья!

Уюта, мира и добра.

Еще желаю настроения

И чтоб отлично шли дела.



Здоровья, радости, удачи,

Улыбок искренних всегда.

И пусть издалека сияет

Твоя счастливая звезда!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю здоровья,

бодрости духа, сил

и большой любви!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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С днем рождения, удачи,

А еще добра в придачу,

Чтобы в гору шли дела,

И цвела твоя душа!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Успехов, радости, добра,

Сюрпризов, счастья, волшебства.

Теплоты, любви, веселья,

Поздравляю с днем рождения!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла. С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была

еще прекрасней,

Удача за руку вела!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Мы Вас с днем рождения все поздравляем

И искренне Вам от души пожелаем:

От счастья чтоб ярко светились глаза,

А дом стороной обходила гроза.





Добавлено: 02.02.2023

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В твой день рождения

Скорей подарки принимай,

На вкус твой их определяй!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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С днём рожденья поздравляю,

И от всей души желаю

Счастья, радости, успеха.

Не болеть, не унывать,

Есть побольше, крепче спать,

Не сердиться, не ругаться,

Никогда не волноваться.

И тогда наверняка

Проживёшь ты лет до ста!

Добавлено: 04.02.2023

Размер: 1200х1698, 485 Kb Скачать

В день рождения желаю

Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удача

Будут рядышком всегда!

Добавлено: 04.02.2023

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С Днем рождения тебя,

Счастья, радости, добра,

Пусть во всем тебе везет,

И тоска скорей уйдет.

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья! Веселись!

Пусть тебе подарит жизнь

Радость, счастья сундуки,

Денег целые мешки,

Удивительный задор,

Для больших побед простор,

Самых преданных друзей,

Новизну креативных идей!

Добавлено: 04.02.2023

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Бурных, радостных событий,



И дверей к мечтам открытых.



День рождения отмечать



И проблем не замечать!!!!!





Добавлено: 04.02.2023

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Наступил уж День рожденья,



Принимай же поздравленья!

Чтоб здоровья — крепче стали,



И ни грусти, ни печали.

Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья! Подарка

лучше для тебя нету,

чем вкусные конфеты,

От души тебе их вручаю,

Завари покрепче чаю!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения!

Добра, света,

мира, улыбок,

отличного

настроения!!!

Добавлено: 03.02.2023

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Счастья, мыслей позитивных,

Много радостных моментов,

Жизни яркой и счастливой

Вместе с кучей комплиментов:

Я желаю в день рожденья,

Пусть всё сбудется мгновенно.

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рожденья! Сколько

Бы ни исполнилось, желаю,

Чтобы все исполнилось —

Все мечты, надежды, планы!

Все, что радостно, желанно!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Лучшего во всем желаю.

Пусть исполнятся мечты,

Удача будет там, где ты!



Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Солнца яркого с утра

Каждый день желаю я.

Никогда не унывать,

День с улыбки начинать.

Всех желаний исполнения,

Поздравляю с днем рождения!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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С днем рождения тебя,

Пусть поет твоя душа.

Пусть сбываются мечты,

Здоровья, счастья и любви!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.



Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.



Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!



Добавлено: 02.02.2023

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С днём рождения

Хорошего настроения

в этот праздничный день

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!



И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения,

И исполнились мечты!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Пусть что хочется - то и сбудется,

Что не ладится - то забудется.

Пусть хорошее дальше множится

И как в сказке все в жизни сложится!!!

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Пусть день рождения принесет

Удачу, радость, настроение,

По жизни чаще пусть везет,

И в начинаниях вдохновения!



Здоровья крепкого всегда,

Любви огромной и красивой,

Счастливой будет пусть судьба,

Лояльной, доброй, справедливой!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Пусть в этот день мечты свершатся,

И будет счастья полон дом!

Желаю благ, любви, богатства,

Расти духовно день за днём!



Пускай всё лучшее случится,

А всё плохое прочь уйдёт!

Удачи, как в руках синицы,

Добра, что топит даже лёд!



Всего пусть будет понемногу,

Но только лучшее всегда!

Желаю жизни без тревоги

И сил на многие года!



Добавлено: 04.02.2023

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С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться!

Я желаю в этот день,

Пусть удача, словно тень,

За тобою рядом ходит,

И здоровье не подводит.

Теплоты, любви и ласки!

Я тебе желаю сказки!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Ты отмечаешь день рождения,

Прекрасный повод помечтать

О том, что все уйдут сомнения

И будет радостей хватать!

Желаю всех друзей собрать

И лучший праздник отмечать!





Добавлено: 04.02.2023

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С Днем, поздравляю, рождения!

Желаю тебе в жизни везения,

Неба синего, ясного,

Любви неземной и прекрасной!



Счастья желаю безмерного!

Рядом — плечо друга верного,

Удачи, здоровья могучего,

В общем, всего в жизни лучшего!

Добавлено: 04.02.2023

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С Днём Рождения тебя,

Пусть будет счастья на года,

Сбываются все-все мечты,

И каждый день в большой любви!

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю долгой жизни

И крепкого здоровья,

Пусть все, что окружает,

Наполнится любовью!!!!!





Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Обалденного настроения,

Романтичного вдохновения,

Изумительного везения

И веселого дня рождения!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Желаю никогда не унывать,

Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, веселья

Пусть сегодня будет много.

И вперед ведет дорога

К исполнению желаний!

И добавлю пожеланий

Долгих и успешных лет

Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом,

С добрым сердцем,

нежным взглядом.

Пусть сопутствует удача!

Только так! Никак иначе!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю С Днём Рождения!

Желаю радости, везения,

Улыбок, счастья и любви.





Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения,

Счастья море и везения!

В ногу пусть идут всегда

Любовь, богатство и семья!





Добавлено: 03.02.2023

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Желаю достатка и море везения,

Пусть жизнь будет сладкой,

А твой день рождения

Несет в себе радость,

Приятные встречи,

Огромнейший торт

И зажженные свечи!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Веселья, радости, добра,

Любви, душевного тепла

И шалостей, и настроения

Пусть будет полон день рождения!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Желаю в жизни приключений,

Не знать тревог и огорчений.

Любви, достатка и везенья

И счастья много. С днем рожденья!



Добавлено: 03.02.2023

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В лучший день во всем году

Пожелаю я мечту,

Чтоб сбылась она сейчас,

В этот миг и в этот час!



С днем рождения!





Добавлено: Вадим, 03.02.2023

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Пусть проблемы улетают,

Как воздушные шары,

С днем рождения поздравляю,

Улыбайся, не грусти!



Добавлено: 03.02.2023

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В день рожденья твой

Рыбку я дарю сегодня,

Исполняла, чтоб желания.

и излечивала все недомогания!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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Пожелаю в день рожденья

Денег, радостей, добра,

Каждый день чтоб настроенье

Было лучше, чем вчера!





Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Желаю в день рождения благ,

Удач, успехов, дней прекрасных,

И жизнь идет пусть только так,

Чтоб было в ней добро и счастье!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Ярослав, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!



Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!



В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю благополучия,

исполнения желаний,

любящих близких!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения желаем

Счастья, радости, добра,

Чтобы жизнь веселой, светлой

И прекрасною была!



Чтобы было настроение

Утром рано-рано встать

И рассвет чудесный солнца

С удовольствием встречать!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С Днём Рождения!

Желаю купаться

в океане позитива,

жить в радости,

не знать печали,

всегда иметь наличные

и безналичные!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Счастья, радости желаю,

Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!

Море сил, любви добра

И душевного тепла,

Быть в отличном настроении

И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,

Верить в чудо и любить!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Красочных тебе событий,

Счастья, радости, добра,

Удивлений и открытий,

С днем рождения тебя!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть глаза твои сияют,

Сердце радость излучает.

Будет сладким настроение,

Поздравляю с днем рождения!



Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Пусть проблемы улетают,

Как воздушные шары,

С днем рождения поздравляю,

Улыбайся, не грусти!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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С днем рождения, счастья, мира,

Жизни теплой и счастливой,

Радостных, удачных дней,

Доброты, всех благ, идей!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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С днем рожденья!

Мира, радости, везенья!

Счастья яркого большого!

И здоровья золотого!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Поздравляю

с днем рожденья!

Пусть будет жизнь

полна веселья,

Не будет

грусти и хлопот,

А только счастье

круглый год!



Желаю

творческих успехов,

Прекрасных дней,

улыбок, смеха.

Любви,

душевного тепла,

Как сказка,

чтобы жизнь была!



Добавлено: Lyudmila1110, 03.02.2023

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С днем рожденья поздравляю!

Много радости желаю,

Много бодрости, добра

Счастья реки и тепла.



Вдохновения, везенья,

Позитива в настроенье.

Пусть идут

Невзгоды мимо,

Жизнь вся будет

Как картина.



Добавлено: 03.02.2023

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Желаю человеческого счастья,

Желаю море света и тепла,

Пусть в жизни будет все, как в сказке,

С прекрасным днем рождения тебя!



Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!



Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!



Желаю счастья и добра,



Улыбок, солнечного настроения,



Любви, здоровья и тепла.





Добавлено: 04.02.2023

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Теплых встреч, сюрпризов ярких,

Замечательных друзей,

Добрых от судьбы подарков

И веселых самых дней!



И пусть небо звездопадом

Жизнь осыплет, не скупясь,

Рухнут в мире все преграды,

Чтоб мечта твоя сбылась!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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С днем рожденья! Я желаю,

Чтобы все мечты сбылись,

Чтобы радость и улыбку

Каждый день дарила жизнь.



Чтобы все дороги к счастью

Обязательно вели,

И нашла тебя удача

В уголке любом земли!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Конфетки эти дарю я

От всей души, в твой день рождения,

Чтоб сладкой жизнь была твоя,

и полной - наслаждения!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

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С днем рождения, удачи!

Счастья личного в придачу.



Море смеха и веселья!

И во всех делах везения.

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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Желаю в день рожденья твой

Счастливой жизни золотой,

Где есть достаток и любовь,

Никто тебе не портит кровь,

И все сбываются мечты,

Какие пожелаешь ты!

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

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С днем рожденья! Пусть удача

Будет спутником всегда.

А любовь, здоровье, радость

Остаются навсегда.



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

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Желаю счастья, радости, любви,

Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем

И добрых слов не только в день рожденья!



Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: Анжела , 02.02.2023

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Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!



От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!



Добавлено: 03.02.2023

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C днем рождения! Пусть в жизни будут только удача, мир и радость.

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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С Днём Рождения! Мечтай так, чтобы все сбывалось! Пусть всё у тебя будет хорошо!

Добавлено: 02.02.2023

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От всего сердца

поздравляю с Днем рождения!

Загадай сегодня

побольше желаний

и пусть все они сбудутся.

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Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!



Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Ярослав, 03.02.2023

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Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.



Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Добавлено: 03.02.2023

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От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.



Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.



Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Добавлено: 03.02.2023

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Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!



И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!



Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

И с днем рождения тебя!

Добавлено: 03.02.2023

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Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!



От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!



Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была!

Добавлено: 03.02.2023

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Желаю в день рождения,

Чтоб был в душе твоей

Покой! Чтоб счастье было

Каждый миг, чтоб рядом

Был лишь тот, кто мил!

Желаю жить я много лет

Без горя, без обид и бед!

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

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Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Добавлено: 03.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.

Добавлено: 06.02.2023

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В день рождения подарок

От меня прошу прими,

Принесет он пусть удачу,

Море счастья и любви!

Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.

Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.

Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!

Добавлено: 04.02.2023

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В день рождения поздравляю!

Как чудесно, что есть ты!

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты.

И душа в волнении жарком

Млела от судьбы подарков.



Добавлено: Бирюкова Ольга, 04.02.2023

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С днем рождения! С любовью

Пожелать хочу здоровья,

Счастья в жизни, доброты,

Чтоб исполнились мечты!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Желаю счастья, света, солнца,

Улыбок ярких и тепла.

Пускай душа всегда смеется,

Пусть все наладятся дела!



Легко ворвется в жизнь везение,

А в сердце будет теплота,

Накроет чистым вдохновением

Тебя на долгие года!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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С Днем Рожденья поздравляю

И на радость напрягаю:

Чтобы смеху было тесно,

А печали шли бы лесом,

Чтоб по жизни была пруха,

Была классная житуха,

Чтобы было все, что хочешь,

Было много денег очень!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Желаю ясных перспектив

И самых ярких достижений,

Пускай успешности мотив

На сердце будит вдохновение!



Пускай мечта вперёд зовёт,

Сюрпризы радуют почаще

И в каждом деле повезёт,

Чтоб в жизни было только счастье!





Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Пожелать в день столь прекрасный

Поспешу тебе везенья,

Чтоб приятные сюрпризы

Были и не в День Рожденья.

Реалистом быть не надо –

Ты мечтай-мечтай смелее,

Чтобы все, что ты захочешь,

Исполнялось побыстрее!

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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С днём рождения!

Пусть с тобою будет счастье,

Словно не разлей вода,

Пусть обуревают страсти,

Но не трогают года!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Желаю радости всегда

И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.



Никогда не унывать,

Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Пусть жизнь твоя идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед

И крепким будет пусть здоровье

На много долгих, долгих лет.

С днём рожденья!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Желаю радости всегда

И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Позитива пожелаю,

А еще и доброты,

Чтоб сбылись твои мечты!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днём рожденья!

Уюта, мира и добра.

Ещё желаю настроения

И чтоб отлично шли дела.



Здоровья, радости, удачи,

Улыбок искренних всегда.

И пусть издалека сияет

Твоя счастливая звезда!

Добавлено: 04.02.2023

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Хочу тебя поздравить с днем рождения и очень много счастья пожелать!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Тепла и удачи,

Любви, доброты.

Пускай исполняются

Планы, мечты.



Пусть будут: везенье,

Уют и достаток,

В делах — вдохновенье,

С здоровьем — порядок.



Чтоб было, что вспомнить,

Наилучших мгновений,

Перспектив — лишь огромных.

Жить легко. С днем рожденья!



Добавлено: 04.02.2023

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Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!



Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения!

Поздравляю с днём рождения!



Добавлено: 04.02.2023

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Желаю радости блестящей,

Удачи яркой и большой,

Пускай ворвётся в двери счастье,

Подарит нежность и покой!



Пускай мечты все воплотятся,

Придёт успехов череда,

Чтоб жить легко и улыбаться

Сегодня, завтра и всегда!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: Вадим, 04.02.2023

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Добавлено: Вадим, 04.02.2023

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В День особенный — рождения,

Пожелаю вновь везения,

Только интересных испытаний

И всегда оправданных стараний!

Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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С днем рождения!



Пусть жизнь тебя не угнетает,

Проблемами не напрягает,

Пусть не дает тебе устать,

Богаче помогает стать.

Пускай исчезнут все тревоги,

Печаль скорей уносит ноги,

Улыбка будет до ушей,

Все неприятности — взашей!

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю тебе в тренде

Везде и всюду быть,

Удачу в нужном месте

За хвост всегда ловить.

С Днём Рождения!

Добавлено: 04.02.2023

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Хочу поздравить с днем рождения

И в этот день тебе пожелать

Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.

Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.

Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с Днём Рождения!

И желаю от души и искренне

Оптимизма навсегда и настроения,

Чтоб они тебя сопровождали в жизни!

Дружбы верной и хорошего общения!

Добавлено: 03.02.2023

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С днём рождения!

Пусть здоровье твоё

будет крепким,

Финансы постоянными.

Эмоции позитивными!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения я поздравляю!

Добра, мира, тепла пожелаю,

И удачи во всём, и везения.

Хороша будет жизнь,

без сомнения.





Добавлено: 03.02.2023

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Пусть день рождения тайны открывает,

Пусть наполняется загадочной мечтой,

И все, что вам сегодня пожелают,

Пусть исполняется с огромной быстротой.



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.



Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.



Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.





Добавлено: 03.02.2023

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Пожелаю в день рожденья

Искромётного веселья,

Счастья целую охапку

И, как в сказке, жизни сладкой!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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В день рождения желаю:



Пусть проблемы улетают,



В жизни круто пусть везёт,



На пути удача ждёт!!!



Добавлено: 03.02.2023

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Друзей хороших, верной любви

И тыла надежного — крепкой семьи.

Достатка, порядка, здоровья, везенья

Тебе я желаю на твой день рожденья!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Счастья, благ земных, любви,

Позитива и везения.

Вокруг тепла и доброты,

Поздравляю с днем рождения!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Всего лучшего желаю!

Пусть исполнятся мечты,

Все, которых хочешь ты!

Пусть здоровье не подводит,

В жизнь любовь и радость входит!



Добавлено: 03.02.2023

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Лови счастливые моменты,

Иди по жизни не боясь.

И в день рожденья комплименты

В свой адрес принимай смеясь.

Достаток пусть в твой дом нагрянет,

А жизнь твоя счастливей станет.



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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С днем рождения тебя!

Пожелаю я добра,

Чтоб здоровье крепким было

И тебя не подводило!



Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Пожелаю настроения,

А еще добра,

Поздравляю с днем рождения!

Счастья и тепла!





Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания!

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения тебя,

Пусть поет твоя душа.

Пусть сбываются мечты,

Здоровья, счастья и любви!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: Ярослав, 03.02.2023

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Добавлено: Зоряна , 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю

с днём рождения!

Всего самого

хорошего!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Пусть море радости и счастья

Тебя повсюду окружит,

Обходят стороной ненастья,

Дорогу радость озарит!



Пускай удаче непременно

С тобою будет по пути,

Пускай сбываются мгновенно

Желанья и мечты твои!



Добавлено: Anastakk, 04.02.2023

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Сегодня, в День рожденья твой,

Желаю сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих успеха!

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра

До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть,

И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

С днём рождения!

Добавлено: Ирина, 04.02.2023

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С днем рождения!

Пусть все будет замечательно,

Пусть все мечты исполнятся!

Пусть счастье будет в жизни,

И здоровья крепкого!

Добавлено: 04.02.2023

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Желаю только вдохновения,

Любви, надежды, доброты,

Живи в прекрасном настроении

И исполняй свои мечты!



Пускай найдётся счастью место,

Уют наполнит славный дом,

И дни проходят все чудесно,

Окутав душу всю теплом!



Добавлено: 04.02.2023

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Желаю жизни, как клубничный торт,

Такой же сладкой, яркой и красивой,

Пусть в каждом дне безудержно везет,

И станет настроенье позитивней!



Пусть будет все — удача, счастье, смех,

Друзей тепло и нужные советы,

Сопровождает весь твой путь успех,

И добрые сбываются приметы!



Пусть небо тебе дарит россыпь звезд,

Что, падая, исполнят все желанья,

Не будет места для обид и слез,

Ждет только радость и любовь большая!



Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Желаю самых лучших дней,

Больших мечтаний и идей,

Улыбок близких и друзей —

Пусть будет сердцу веселей!



Пусть станет радостнее жить,

Творить, смеяться и любить,

Рассветы весело встречать

И лишь успехи получать!



Добавлено: 04.02.2023

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Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.



Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту!



Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души:

Безграничного везенья,

Счастья, радости, любви.



Стороною пусть обходят

Все невзгоды и тоска.

Чтобы рядом всегда были

Только верные друзья!



Добавлено: 04.02.2023

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С днём рождения, поздравляю



Пускай судьба приятно удивляет



И новые возможности подарит,



Разделит радость близкая душа,



А жизнь безмерно будет хороша!



Добавлено: 04.02.2023

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Пожелаю в день рождения

Счастья, радости, добра!

Пусть удача и везение

Не оставят никогда.



Пусть здоровье не подводит,

В доме мир, любовь живут.

Пусть в делах успех приходит,

Деньги пусть ручьем текут!



Добавлено: 04.02.2023

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Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!



От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!



Добавлено: 04.02.2023

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Пусть день рождения



Улыбкой запомнится,



Пусть в нем желания



Любые исполнятся!!!!!





Добавлено: 04.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Самых ярких событий,

Самых лучших дорог,

Самых важных открытий,

Счастья целый мешок

В день рожденья желаю,

Мир пусть ляжет у ног!!!







Добавлено: 04.02.2023

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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Пусть в жизни будет все

отлично,

Тепло, светло и гармонично!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Добавлено: Зоряна, 03.02.2023

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C днем рожденья поздравляю!

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

Добавлено: Светлана, 03.02.2023

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С Днём рождения!

Желаю удачи, радости

и воплощения мечты!

Добавлено: vikswi, 03.02.2023

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С днем рожденья! Я желаю,

Чтобы все мечты сбылись,

Чтобы радость и улыбку

Каждый день дарила жизнь.

Чтобы все дороги к счастью

Обязательно вели,

И нашла тебя удача

В уголке любом земли!



Добавлено: 03.02.2023

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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !

Желаю только вдохновения,

Любви, надежды, доброты,

Живи в прекрасном настроении

И исполняй свои мечты!



Пускай найдётся счастью место,

Уют наполнит славный дом,

И дни проходят все чудесно,

Окутав душу всю теплом!



Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 04.02.2023

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Поздравляю с днем рождения,

Пожеланий шлю букет,

Я желаю счастья в жизни

И счастливых, долгих лет!

Добавлено: Вадим, 04.02.2023

Размер: 780х807, 272 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души:

Безграничного везенья,

Счастья, радости,

любви.



Добавлено: Nina, 02.02.2023

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Добавлено: Анжела , 03.02.2023

Размер: 720х985, 301 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и добра,

Улыбок, солнечного

настроения, Любви,

здоровья и тепла.

Добавлено: Анжела , 03.02.2023

Размер: х, 1 Kb Скачать

Добавлено: ЯнаЛиваз, 03.02.2023

Размер: 474х710, 67 Kb Скачать

С Днем рождения!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!

Добавлено: vikswi, 02.02.2023

Размер: 1500х1500, 651 Kb Скачать

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!



Добавлено: Светлана, 02.02.2023

Размер: 750х750, 172 Kb Скачать

Живи весело всегда,

Счастья — чтоб на все года,

Любви, радости, везенья

И здоровья. С днем рожденья!





Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

Размер: 720х720, 171 Kb Скачать

С днем рождения поздравляю!

В этот день тебе желаю

Счастья, радости, успехов,

Море солнца, море смеха,

Зарплаты тебе столичной

И успехов в жизни личной.





Добавлено: 02.02.2023

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С Днём Рождения!

Желаю стать самым счастливым на Земле человеком!

Добавлено: 02.02.2023

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С днем рождения!

Я желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Добавлено: Ирина, 03.02.2023

Размер: 1600х2277, 1363 Kb Скачать

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!





Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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Поздравляю с днем рождения

И желаю сил, везения,

Солнца, радости, удачи

И здоровьица в придачу.

Чтоб успех сопровождал,

Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,

Дарит радость, настроение

И возможности творить,

Радоваться и любить.

Не встречать в пути ненастья,

Пусть царит

лишь смех и счастье!

Добавлено: 03.02.2023

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Добавлено: 03.02.2023

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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Я в этот день тебе желаю

Побольше счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

И с днем рождения тебя!

Добавлено: 03.02.2023

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С днем рождения поздравляем!

Счастья, радости желаем,

Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!

Море сил, любви добра

И душевного тепла,

Быть в отличном настроении

И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,

Верить в чудо и любить!





Добавлено: 03.02.2023

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От всей души поздравляю тебя

с Днём рождения! Хочу пожелать,

чтобы жизнь была озарена счастьем

и радостными моментами.

Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рождения!

Желаю, чтобы мечты

сбывались каждый день,

чтобы жизнь баловала

и приносила сюрпризы.

Добавлено: 02.02.2023

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Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла. С днем рождения!

Добавлено: Вадим, 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

Размер: 800х1131, 317 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения!

Пусть сбываются мечты.

Море радостных мгновений,

Успехов в жизни и любви.

Добавлено: Виктор, 03.02.2023

Размер: 1600х2312, 871 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души:

Безграничного везенья,

Счастья, радости, любви.



Стороною пусть обходят

Все невзгоды и тоска.

Чтобы рядом всегда были

Только верные друзья!



Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

Размер: 720х720, 435 Kb Скачать

С днем

рождения

поздравляю,

счастья и

добра

желаю!

Быть

здоровым,

не болеть!

И успех

во всем

иметь!

Добавлено: 03.02.2023

Размер: 1600х2263, 1330 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!



Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата -

Столько, сколько хочешь ты.



Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

Размер: 1000х1337, 512 Kb Скачать

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!



Добавлено: Anastakk, 03.02.2023

Размер: 950х950, 563 Kb Скачать

День сегодня - просто диво,

Все вокруг поет красиво.

День рожденья у тебя,

Поздравляю я, любя!

Пусть исполнятся мечты,

Будет все, как хочешь ты.

Добавлено: Бирюкова Ольга, 03.02.2023

Размер: 674х675, 304 Kb Скачать

Поздравляю с днем рождения!

И желаю от души:

Безграничного везенья,

Счастья, радости, любви.

Стороною пусть обходят

Все невзгоды и тоска.

Чтобы рядом всегда были

Только верные друзья!



Добавлено: 03.02.2023

Размер: 626х939, 116 Kb Скачать

Добавлено: 02.02.2023

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Добавлено: 02.02.2023

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С днем рождения поздравляю!

Процветания желаю,

Счастья, радости, успеха,

Доброты, улыбок, смеха.



Теплоты, уюта в доме

И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,

Мира, света и удачи.



Вдохновения в делах,

Позабыть печали, страх,

В жизни был чтоб позитив.

И хороших перспектив!



Добавлено: 02.02.2023

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Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!



Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была!





Добавлено: 02.02.2023